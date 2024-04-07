В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»

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Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками, передает РИА Новости.
По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.
Гагин добавил, что, хотя они и не были спецназовцами, у террористов был опыт расправы над людьми. Он допустил, что, возможно, они делали это в рядах ИГИЛ*, или в Сирии, Африке или других местах, где они могли получить подобные навыки.
Он подчеркнул, что исполнители терактов были выбраны не случайно. Советник считает, что заказчиками является украинские службы.
Гагин отметил, что об этом говорит намерение террористов скрыться на территории Украины через определенные коридоры, которые им обещали предоставить в неких местах. Чиновник считает, что боевики рассчитывали получить свое вознаграждение на территории Украины.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта по делу нападения на «Крокус Сити Холл» Шарипзоду.
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«Это не инициативщики – это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», – сказал чиновник.
Гагин добавил, что, хотя они и не были спецназовцами, у террористов был опыт расправы над людьми. Он допустил, что, возможно, они делали это в рядах ИГИЛ*, или в Сирии, Африке или других местах, где они могли получить подобные навыки.
Он подчеркнул, что исполнители терактов были выбраны не случайно. Советник считает, что заказчиками является украинские службы.
Гагин отметил, что об этом говорит намерение террористов скрыться на территории Украины через определенные коридоры, которые им обещали предоставить в неких местах. Чиновник считает, что боевики рассчитывали получить свое вознаграждение на территории Украины.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта по делу нападения на «Крокус Сити Холл» Шарипзоду.
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* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов