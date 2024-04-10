Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»

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В подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет MK.RU.
Как пишет издание, записка, адресованная Трампу, была найдена на рояле в одном из ресторанов торгового центра. В ней говорилось о халатном отношении арендодателей в ТЦ «Красногорск Плаза» к обязанностям и нарушении ими техники безопасности. По мнению автора сообщения, это может привести к теракту.
Правоохранительным органам удалось установить возможного автора записки — это 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.
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Правоохранительным органам удалось установить возможного автора записки — это 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.
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Алёна Самарева