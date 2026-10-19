19 октября 2026, 11:23

Need to Know: В Германии убитую человеком женщину посчитали жертвой кабана

Фото: istockphoto/Vasyl Helevachuk

В Германии женщина, которую изначально приняли за жертву нападения дикого кабана, после судебно-медицинской экспертизы оказалась убитой. Об этом сообщает Need to Know.