Убитую человеком женщину посчитали жертвой кабана
В Германии женщина, которую изначально приняли за жертву нападения дикого кабана, после судебно-медицинской экспертизы оказалась убитой. Об этом сообщает Need to Know.
40-летнюю Дину Гэртнер была обнаружили 7 октября около 8:30 утра на асфальтированной велодорожке у озера Рунштедтер в коммуне Браунсбедра (федеральная земля Саксония-Анхальт). Тело нашёл пробегавший мимо спортсмен. На некотором расстоянии от места обнаружения нашли велосипед.
Первоначально следователи рассматривали версию несчастного случая, поскольку рядом были следы дикого кабана. Однако позднее экспертиза выявила травмы, несовместимые с падением, после чего полиция стала рассматривать версию расправы.
Криминалисты взяли дело под свой контроль, а собранные на месте улики направили на анализ. Полиция разыскивает свидетелей, которые могли видеть женщину в ярко-жёлтой куртке на велосипеде в период с полуночи до 8:30 утра 7 числа.
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