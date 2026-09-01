Кабаны рвутся в Россию из чумной зоны
В Финляндии сложилась нестандартная ситуация в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС): пограничные службы вынуждены удерживать диких животных на своей территории, чтобы предотвратить распространение вируса, однако это создает новые риски. Об этом пишет Yle.
В конце июля на финской стороне вблизи границы с РФ впервые зафиксировали случаи АЧС у диких кабанят. В ответ на это власти ввели жесткие ограничения: в приграничной зоне объявили карантин и запрет на посещение лесов, а на более обширных территориях приостановили охоту и лесозаготовки.
Для локализации инфекции в начале августа погранслужба Финляндии перекрыла миграционные коридоры для зверей. В результате этого около ста кабанов, которые ранее беспрепятственно перемещались между странами, оказались изолированными на финской стороне.
Это создает новую угрозу: лишенные привычного пути в Россию, животные могут направиться вглубь Финляндии на запад, потенциально разнося вирус. Чтобы не допустить их ухода, егеря пытаются удержать стадо с помощью прикорма. Финские официальные лица не исключают, что источником заражения могли стать кабаны, пришедшие с российской стороны, и выражают обеспокоенность возможным существованием скрытых очагов инфекции на сопредельной территории.
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