Кабаны рвутся в Россию из чумной зоны

01 сентября 2026, 12:12

Yle: В Финляндии сотня кабанов хочет прорваться в Россию через границу

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Финляндии сложилась нестандартная ситуация в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС): пограничные службы вынуждены удерживать диких животных на своей территории, чтобы предотвратить распространение вируса, однако это создает новые риски. Об этом пишет Yle.