Дикие кабаны напугали жителей Петербурга
Жители Приморского района всё чаще замечают диких кабанов во дворах и на проезжей части. По словам очевидцев, парнокопытные держатся группами.
Как информирует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», в стадах насчитывается не менее трёх особей. Сообщения о встречах с животными активно распространяются в социальных сетях.
Не все столкновения кабанов с человеком проходят без последствий. Недавно на съезде с виадука в направлении Петербурга водитель сбил дикое животное. На место оперативно прибыли специалисты и убрали труп кабана. В связи с участившимися появлениями диких животных власти и эксперты призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах, чтобы не допустить новых ДТП.
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