Дикие кабаны напугали жителей Петербурга

15 октября 2026, 01:58

В Петербурге дикие кабаны вышли к местным жителям

Фото: iStock/Davide Zanin

Жители Приморского района всё чаще замечают диких кабанов во дворах и на проезжей части. По словам очевидцев, парнокопытные держатся группами.