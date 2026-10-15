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Дикие кабаны напугали жителей Петербурга

В Петербурге дикие кабаны вышли к местным жителям
Фото: iStock/Davide Zanin

Жители Приморского района всё чаще замечают диких кабанов во дворах и на проезжей части. По словам очевидцев, парнокопытные держатся группами.



Как информирует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», в стадах насчитывается не менее трёх особей. Сообщения о встречах с животными активно распространяются в социальных сетях.

Не все столкновения кабанов с человеком проходят без последствий. Недавно на съезде с виадука в направлении Петербурга водитель сбил дикое животное. На место оперативно прибыли специалисты и убрали труп кабана. В связи с участившимися появлениями диких животных власти и эксперты призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах, чтобы не допустить новых ДТП.

Александр Огарёв

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