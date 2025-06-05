Убивавший детей и женщин в 90-е «гусевский мясник» признался еще в одном убийстве

05 июня 2025, 17:35

Серийный убийца Игорь Юферов признался еще в одной расправе

Фото: iStock/ Olga Evtushkova

«Гусевский мясник» Игорь Юферев, который расправлялся с женщинами и детьми в 90-е, признался еще в одном убийстве. Число жертв преступника, отбывающего пожизненное, выросло до восьми, сообщил Телеграм-канал SHOT.