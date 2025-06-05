Убивавший детей и женщин в 90-е «гусевский мясник» признался еще в одном убийстве
«Гусевский мясник» Игорь Юферев, который расправлялся с женщинами и детьми в 90-е, признался еще в одном убийстве. Число жертв преступника, отбывающего пожизненное, выросло до восьми, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что 53-летний маньяк-некрофил уже перемещен из колонии для особо опасных преступников «Белый лебедь» в СИЗО города Черняховска. Юферев рассказал о ещё одном своем убийстве, чтобы побыть в более мягких условиях изолятора.
Преступник заявил, что 8 ноября 1992 года убил и изнасиловал 46-летнюю Галину в городе Гусеве Калининградской области. Он повалил женщину на пол, приставил к шее металлическую трубу и, удерживая, надругался над ней. Затем «гусевский мясник» еще сильнее придавил трубу и сломал Галине шею. Она умерла на месте. В настоящее время по факту преступления возобновили следственные действия.
На счету Юферева семь доказанных жертв — все совершены ради соития.
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