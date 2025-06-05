Тюменец совершил двойное убийство из-за заявлений его сожительницы о размере пениса ее родственника
В Тюмени мужчина зарубил топором двух знакомых из-за размера его пениса, сообщило агентство Ura.ru.
Отмечалось, что сожители пришли в гости к знакомым. Неожиданно мужчина узнал, что его возлюбленная якобы изменяет ему с соседом. Он инициировал конфликт, когда вернулся с избранницей домой. Тогда женщина сравнила его пенис с достоинством соседа, причем не в пользу романтического партнера.
Оскорбленный мужчина схватил топор, вернулся в дом, где они были на застолье, и там набросился с топором на соперника и его товарища, который хотел защитить потерпевшего. Спасти раненых не получилось. Известно, что тюменца приговорили 15 лет колонии.
Во время разбирательств по делу свидетели уточнили, что у соседа и возлюбленной подсудимого не было интимных отношений. Они дружили с раннего возраста и даже являлись дальними родственниками.
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