Тюменец совершил двойное убийство из-за заявлений его сожительницы о размере пениса ее родственника

05 июня 2025, 15:36

В Тюмени мужчина совершил двойное убийство из-за размера пениса соседа

Фото: iStock/ nito100

В Тюмени мужчина зарубил топором двух знакомых из-за размера его пениса, сообщило агентство Ura.ru.