В Самарской области полицейские нашли медвежонка в подвале у местного жителя
Видео из телеграм-канала представителя МВД России Ирины Волк
Маленького медвежонка обнаружили в подвале дома в Волжском районе Самарской области. Подробностями поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские, находясь в доме одного из местных жителей, заметили странное поведение его собаки, которая несколько раз подбегала к двери подвала. По требованию стражей порядка мужчина открыл помещение, и к ним навстречу выбежал маленький медвежонок. Самарец пояснил, что нашел малыша на трассе, когда возвращался из Башкортостана.
Вскоре правоохранители передали его сотрудникам природоохранной прокуратуры. В дальнейшем животное планируют отправить в зоопарк.
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