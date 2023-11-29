Участник ОПГ предстал перед судом за преступления, совершенные в «нулевых»

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В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который в начале 2000-х годов состоял в организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
Гражданин обвиняется по статьям 210 («Участие в преступном сообществе») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он находился в розыске долго время, его удалось задержать только в феврале в этом году.
По информации следствия, в начале нулевых подозреваемый был членом группировки, которую организовал один из предпринимателей в сфере продажи автомобилей. Мужчин собирал сведенья о двух граждан, которые конфликтовали с лидером ОПГ, а затем передавал их другим участникам преступного сообщества. Они совершили нападение на потерпевших и причинили их здоровью тяжкий вред.
Судить обвиняемого будут за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и за само участие в преступной группировке.
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По информации следствия, в начале нулевых подозреваемый был членом группировки, которую организовал один из предпринимателей в сфере продажи автомобилей. Мужчин собирал сведенья о двух граждан, которые конфликтовали с лидером ОПГ, а затем передавал их другим участникам преступного сообщества. Они совершили нападение на потерпевших и причинили их здоровью тяжкий вред.
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Алина Юрчак