Помилованный экс-участник СВО жестоко убил двоих человек

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Бывший участник СВО подозревается в жестоком убийстве двух человек, сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
В ведомстве сообщают, что помилованный боец распивал спиртные напитки со своим товарищем ночью 24 февраля в частном доме последнего. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора и мужчина нанес оппоненту удар ломом по голове. От полученных травм пострадавший скончался.
На этом бывший участник СВО не остановился. После убийства он отправился к соседке, с которой у него прежде не складывались отношения, и зарубил ее.
Дом злоумышленник пытался поджечь.
Следствие установило, что ранее задержанный уже был судим и отбывал наказание в колонии, но был помилован из-за участия в спецоперации.
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На этом бывший участник СВО не остановился. После убийства он отправился к соседке, с которой у него прежде не складывались отношения, и зарубил ее.
Следствие установило, что ранее задержанный уже был судим и отбывал наказание в колонии, но был помилован из-за участия в спецоперации.
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Анастасия Хохлова