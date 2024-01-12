В Приморском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» убил собутыльника, критиковавшего СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
В Приморском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» зверски убил собутыльника, который при нем начал критиковать российскую спецоперацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно сообщению, бывший «вагнеровец» до смерти забил своего собутыльника двумя табуретами, битой и ножом. В суде он рассказал, что недавно вернулся со спецоперации и несколько дней выпивал. В один из дней его собутыльник начал критиковать действия российской армии, что вывело бойца из себя и он его убил.
Также выяснилось, что военный имеет легкую стадию умственной отсталости. Таким образом, суд счел смягчающими обстоятельствами убийства здоровье мужчины, участие в СВО и его награды. Кроме того, «противоправное поведение» убитого также было принято судьей во внимание. Всего «вагнеровцу» дали семь лет лишения свободы.
При этом известно, что в 2022 году он уже был приговорен к лишению свободы за убийство собутыльника. Однако освободился он раньше окончания срока наказания, отправившись в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».
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Также выяснилось, что военный имеет легкую стадию умственной отсталости. Таким образом, суд счел смягчающими обстоятельствами убийства здоровье мужчины, участие в СВО и его награды. Кроме того, «противоправное поведение» убитого также было принято судьей во внимание. Всего «вагнеровцу» дали семь лет лишения свободы.
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Элина Позднякова