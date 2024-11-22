Участник СВО после стирки вещей в радиоактивной воде стал гнить заживо

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Участник специальной военной операции постирал вещи в радиоактивной воде. После этого он начал в буквальном смысле заживо гнить.
Об этом в разговоре с сетевым изданием URA.RU рассказал военный адвокат Пётр Портнягин. По его словам, военнослужащий находился на территории одной из недружественных стран (какой именно — юрист не уточнил). Будучи на корабле, мужчина выстирал свою одежду в воде, которая оказалась заражённой радионуклидами.
Симптомы лучевой болезни начали проявляться у солдата уже через несколько дней, отметил Портнягин. Затем у него начался некроз, разрушается костная ткань. Теперь мужчина планирует уволиться из рядов Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья, заключил адвокат.
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