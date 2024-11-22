Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Участник СВО после стирки вещей в радиоактивной воде стал гнить заживо

Участник СВО после стирки вещей в радиоактивной воде стал гнить заживо

Фото: istockphoto/Professor25

Фото: istockphoto/Professor25

Участник специальной военной операции постирал вещи в радиоактивной воде. После этого он начал в буквальном смысле заживо гнить.


Об этом в разговоре с сетевым изданием URA.RU рассказал военный адвокат Пётр Портнягин. По его словам, военнослужащий находился на территории одной из недружественных стран (какой именно — юрист не уточнил). Будучи на корабле, мужчина выстирал свою одежду в воде, которая оказалась заражённой радионуклидами.

Симптомы лучевой болезни начали проявляться у солдата уже через несколько дней, отметил Портнягин. Затем у него начался некроз, разрушается костная ткань. Теперь мужчина планирует уволиться из рядов Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья, заключил адвокат.

Читайте также:

Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации

Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля

Физик-ядерщик Ожаровский: Атомный гриб убивает моментально
#юрист
#адвокат
#мужчина
#симптомы
#болезни
#рф
Таксист-мигрант, задержанный за взятку, сбежал из полиции через дыру в заборе
22 ноября 2024, 13:05

Фото: iStock/BrianAJackson

В столичном районе Раменки задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист-мигрант сбежал из отделения полиции через дыру в заборе, но был снова пойман в аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что уроженец Киргизии таксовал в Раменках. Его остановили сотрудники ДПС за выезд на встречную полосу. Он попытался дать правоохранителям взятку, но был задержан. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, откуда ему удалось сбежать через дыру в заборе. После этого он был объявлен в розыск. Затем таксиста обнаружили в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на родину. Полицейским удалось оперативно задержать мигранта.

Читайте также:

В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя

В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте

В Подмосковье мигрант до смерти забил 5-месячную дочь: подробности страшного происшествия в Люберцах
#мигрант
#москва
#полиция
#взятка
#розыск
#аэропорт внуково
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток из религиозной семьи расстрелял родителей, братьев и сестру: 11-летней девочке чудом удалось спастись
22 ноября 2024, 13:00

Марк и Сара Хьюмистон (Фото: соцсети)

15-летний подросток расстрелял свою семью, используя отцовский пистолет. Из шести членов семьи выжила лишь его младшая сестра, которая притворилась спящей, что и спасло ей жизнь. После расправы парень вложил оружие в руку погибшему брату и, изображая жертву, сам вызвал полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Убийство семьи в США



Инцидент произошел 29 октября 2024 года в Фолл-Сити, штат Вашингтон. Рано утром многодетная семья Хьюмистон проснулась от звуков выстрелов. По информации Daily Mail, 15-летний взял отцовский пистолет и устроил бойню. Он первым делом убил родителей, а затем расправился с двумя братьями — 13-летним Бенджамином и 9-летним Джошуа, а также с 7-летней сестрой Кэтрин.
«В результате стрельбы погибли пять членов семьи: родители Марк (43 года) и Сара Хьюмистон (42 года), а также их дети Кэтрин (7 лет), Джошуа (9 лет) и Бенджамин (13 лет)», — сообщает издание.

После этого преступник вошел в спальню, где пряталась испуганная 11-летняя сестра, которая оказалась единственной выжившей. Как рассказала школьница полиции, старший брат ранил ее в руку и шею, а затем начал проверять, остались ли его жертвы в живых. В этот момент девочка решила притвориться мертвой.

К счастью, этот план сработал. Когда брат покинул комнату, она выбралась на улицу через пожарное окно, чтобы позвать на помощь. Соседи сразу же вызвали полицию.
Фото: istockphoto / naveebird

Сын-убийца притворялся жертвой


Тем временем злоумышленник сам позвонил в правоохранительные органы и попытался представить ситуацию так, будто стрелял один из его братьев. На допросе он соврал, утверждая, что именно 13-летний Бенджамин расстрелял всю семью, а ему удалось спрятаться в ванной. Для большей правдоподобности он положил пистолет в руку погибшему брату.

Однако ложь вскрылась довольно быстро. Криминалисты установили, что Бенджамин не стрелял из пистолета. Кроме того, выжившая девочка сообщила, что только ее 15-летний брат знал код от сейфа, где отец хранил оружие. Накануне трагедии подросток попал в неприятности и провалил школьный экзамен, что, по словам сестры, могло подтолкнуть его к этому ужасному преступлению.

Какой срок может получить подросток


Согласно сообщениям СМИ, родители малолетнего убийцы, Марк и Сара, были очень религиозными людьми. Они перевели своих пятерых детей на домашнее обучение и воспитывали их в строгости.

Как сообщает Daily Mail, 15-летнему юноше предъявлено обвинение в жестоком убийстве пяти человек и покушении на убийство его младшей сестры. Прокуроры требуют судить его как взрослого, что может привести к сроку от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. По последним данным, следующее судебное слушание по делу назначено на 8 января 2025 года.

Читайте также:

Из-за измены пытал плоскогубцами и раскаленным металлом: под Кемерово задержали истязателя

«Завыла от ужаса»: мать по геолокации искала 30-летнего сына в Подмосковье и пришла в шок от увиденного, что известно

Пытал и подозревал в изменах: бизнесмен из Карелии убил экс-возлюбленную на глазах у коллег, подробности
#убийство
#подросток
#семья
#оружие
#обвинение
#родители
#пистолет
#соседи
#инцидент
#школьница
#жертвы
#сша
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьница из Тольятти изучила уголовный кодекс перед расправой над сёстрами
22 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Edgar

Школьница из Тольятти перед расправой над сёстрами внимательно изучила уголовный кодекс и выяснила, что не понесёт ответственность за преступление из-за несовершеннолетия. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Отмечается, что 13-летняя девочка выпила алкоголь перед совершением преступления, чтобы снизить волнение. Расправу над младшими сёстрами она совершила ножом, а тела бросила на балконе.

Перед убийством школьница изучила уголовный кодекс и поняла, что из-за того, что ей мало лет, ей не грозит тюремное заключение.

Напомним, что девочка нанесла множественные ножевые ранения своим младшим сёстрам, пока родителей не было дома. Причиной такого поступка стало неприятие примирения матери с отчимом, который часто избивал супругу. Девочку задержали и поместили в специальное учреждение.

Читайте также:

На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах

Мигрант изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Петербурге

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу
#убийство
#семья
#уголовное дело
#алкоголь
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курьер передал бойцу СВО заминированную посылку
22 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/aerogondo

Участник СВО получил заминированную посылку. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с «Царьградом», который опубликовал его письмо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что родственники отправили мужчине в Мелитополь небольшое ведро мёда. Оттуда военный заказал курьера, поскольку сам находился на блокпосте.

Когда он вместе со своими сослуживцами открыл коробку от курьера, в неё оказалось взрывное устройство. К счастью, бомба не сработала. Военные сразу же вызвали сапёров, которые изъяли устройство и обезвредили его.

Боец призвал сохранять бдительность, а также выразил надежду, что доставившего посылку курьера, которого он назвал «крысой укропской», найдут и накажут за содеянное.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол

ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года, заявил Белоусов
#сво
#военные
#бомба
#вс рф
#посылка
#взрывчатка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя
22 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Около дома в подмосковной Барвихе сегодня ночью произошла поножовщина. Мигранты из Азербайджана порезали местного парня, который вступился за девушку.
Конфликт разгорелся накануне вечером у дома № 26, сообщает телеграм-канал «Барвиха Life». Молодая девушка сделала замечание квартиросъёмщику из Азербайджана и его приятелям за слишком шумное поведение. В ответ услышала нецензурные оскорбления. За девушку вступился парень, проживавший по соседству. Толпа мигрантов накинулась на него, но молодой человек профессионально занимался хоккеем и сумел дать отпор иностранцам. Тогда один из них выхватил нож и ударил молодого человека.

Парень получил серьёзное проникающее ранение в живот, сейчас он в реанимации. Один из нападавших мигрантов также доставлен в больницу — сказалась спортивная подготовка пострадавшего. Преступник, ударивший хоккеиста ножом, задержан правоохранителями. Сейчас он даёт показания в отделе полиции.

Читайте также:

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу

В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге
#подготовка
#конфликт
#нож
#человек
#дома
#девушка
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павильон для курения насмерть задавил девушку во время урагана в Подмосковье
22 ноября 2024, 10:13

Фото: mosoblproc.ru

На территории промышленного парка Гривно в Подмосковье накануне, 21ноября, произошла трагедия. Металлический павильон, использовавшийся в качестве места для курения, насмерть придавил 22-летнюю девушку.
Инцидент произошёл около десяти часов вечера, сообщили сотрудники прокуратуры Московской области в телеграм-канале ведомства. Накануне на столичный регион обрушился пятибалльный шторм. Уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, было передано экстренное предупреждение. По данным РЕН ТВ, ииз-за разгула стихии в Москве и области пострадали пять человек.

В промышленном парке Гривно павильон опрокинулся из-за сильного порыва ветра в тот момент, когда внутри находилась девушка. Металлическая конструкция обрушилась на неё всей массой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Медики смогли только зафиксировать факт смерти.

По факту гибели девушки начата проверка. Сотрудники подмосковной прокуратуры оценят исполнение требований законодательства, а также действия должностных лиц по содержанию территории, где произошла трагедия.

Читайте также:

В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье
#предупреждение
#трагедия
#инцидент
#регион
#шторм
#сотрудники
#девушка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах
22 ноября 2024, 10:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Свердловской области вожатого санатория обвинили в домогательствах сразу пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 35-летний Дмитрий работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. Ранее никто из детей не жаловался на мужчину, а воспитанники после пребывания в санатории оставляли исключительно положительные отзывы.

Однако несколько дней назад сразу пятеро детей (двоим по 12 лет и троим – по 13) сообщили родителям, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные места и вёл грязные разговоры. Все пострадавшие дети находились в санатории в разные смены – с августа по декабрь 2023 года. Но рассказать родителям о произошедшем они решились только сейчас.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу

Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу
#дети
#пострадавшие
#уголовное санатории
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Петербурге
22 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/Rawf8

Мигрант из Таджикистана изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что 20-летний уроженец Таджикистана жил в квартире женщины несколько месяцев. В один из дней он изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы. Его сразу задержали.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

Читайте также:

В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту

В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки

В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала
#подмосковье
#подросток
#дело
#мигрант
#уголовное дело
#мать
#женщины
#мужчина
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На предприятии в Люберцах обнаружили 19 нелегалов из Латинской Америки
22 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Rawf8

19 мигрантов-нелегалов выявили подмосковные полицейские в результате рейда на производстве химический препаратов в деревне Мотяково городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По итогам рейда было выявлено 19 граждан одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали на территории Российской Федерации. Кроме того, 13 из них находились в России нелегально. На каждого нарушителя наложен штраф в размер пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку в отношении работодателя нелегалов по статье административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».

Читайте также:

В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
#люберцы
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате