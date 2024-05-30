Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля

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Пленные боевики ВСУ, взятые под Харьковом, рассказали о радиации в чернобыльских окопах и голоде на фронте. Об этом сообщило Минобороны РФ. По словам пленных, они были без еды и воды по несколько суток, потому что у снабженцев были проблемы.
«Нашему командованию было не до нас. С начала 2022 года до сегодняшних дней я был в отпуске всего 10 дней. Полтора года меня обещаниями кормили, что поеду в отпуск. Были и со снабжением проблемы, и едой, и водой. По пять суток ничего не ели, не пили, бывало и такое. Обещали сказки, что привезут, привезут, а по факту — ничего», – рассказал пленный из 128-й бригады теробороны Андрей Кожома.
Всего боевиков было десять, из которых трое пропали, один погиб и шестеро пленных. Что касается занятий по боевой подготовке, обучавшиеся выпустили за все время 15 патронов. Взвод Кожомы готовил позиции и блиндажи.
«Я изначально был в Одесской ТерО (бригаде территориальной обороны. — Прим. ред.). Оттуда меня перекинули по приказу в винницкую бригаду, я попал под Чернобыль. И начали копать. Приезжали [специалисты], замеряли, но нам так никто и не сказал. Мы окапывались на глубину трех метров и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться и ломало спину очень сильно у пацанов. Многие поехали в больницу, и им не могли поставить диагноз, что это. Но все понимали, что это радиация», – добавил он.
Еще один пленный боевик ВСУ Александр Матлай был под Волчанском с четырьмя сослуживцами в блиндаже, выполняя роль эвакуационной группы.
Когда ВС РФ штурмовали опорный пункт, в блиндаж попала граната, после взрыва которой задымилась рация и боевики сдались.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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