Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков прочитал школьникам лекцию на тему «Радиация – от атомного оружия до ядерной медицины и энергетики нового поколения». Она прошла в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в рамках Междисциплинарной проектной школы «Здравствуй, Россия!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Учащиеся узнали, кто и когда открыт радиацию, какое это открытие повлияло на науку и геополитику и как радиация продолжает влиять на нашу жизнь в XXI веке. Школьники ознакомились с главными научно-техническими достижениями в сферах энергетики, экологии и ядерной медицины», – говорится в сообщении.Калмыков – признанный специалист в радиохимии, имеет звание доктора химических наук и преподает в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
Сообщается, что это важное образовательное событие позволило школьникам расширить знания в области радиации, а также вдохновиться примером выдающегося учёного и его вкладом в современную науку.
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