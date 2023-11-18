В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац

.Фото: iStock/Rawf8
Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.
Интересный факт: 20 сентября, за несколько дней до объявления в розыск, телеканал «Пятница» сообщал о задержании в столице их бывшей участницы Милы Грац. По словам представителей канала, девушка шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой, а также вымогала деньги. Она оказывала психологическое давление на одного из редакторов, в результате этого он рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Редактора уволили.
С Грац вскоре также попрощались, однако она обманом выманила деньги у сотрудников проекта, выдумав историю про проблемы у близких. Когда история стала известна, по словам сотрудников проекта, угрозы со стороны Грац не прекратились. Тогда на «Пятнице» решили написать заявление в полицию. Грац доставили в отдел, но на следующий день отпустили.
Читайте также:
Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках
Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео
Интересный факт: 20 сентября, за несколько дней до объявления в розыск, телеканал «Пятница» сообщал о задержании в столице их бывшей участницы Милы Грац. По словам представителей канала, девушка шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой, а также вымогала деньги. Она оказывала психологическое давление на одного из редакторов, в результате этого он рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Редактора уволили.
Читайте также:
Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках
Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео
Мария Фирсова