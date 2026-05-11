Учительница попала в тюрьму за секс со школьником, которому давала «легкие» наркотики
В США учительницу приговорили к тюремному сроку за интимную связь со школьником. Об этом сообщил журнал People.
Согласно материалу, 36-летняя Мишель Меркольяно работала в школе в городе Бервин. В феврале прошлого года она вступила в сексуальные отношения с 16-летним подростком. Следствие выяснило, что совратительница также давала ему «легкие» наркотики.
Когда об интимной связи узнали правоохранители, педагога арестовали. На допросе она созналась в содеянном. Меркольяно признали сексуальным преступником и навсегда лишили преподавательской лицензии.
Суд приговорил американку к одному году и трём месяцам лишения свободы. Первоначально ей грозило два года и девять месяцев, но благодаря соглашению со следствием срок сократили. После освобождения из тюрьмы Меркольяно будет находиться под надзором почти семь лет.
