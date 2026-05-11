Автосалоны Москвы готовы бесплатно отдать рэперу Navai спорткар Ferrari любой модели после ДТП
Столичные премиальные автосалоны задумали подарить рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) новую Ferrari после аварии с его спорткаром в Москве. Об этом РИА Новости сообщили представители нескольких дилерских центров.
Напомним, что авария с участием музыканта произошла на Зубовском бульваре 5 мая. Предварительно, ДТП случилось из-за разницы давления в шинах дорогостоящей машины Navai. Ferrari 488 очень сильно пострадала: у неё отлетели колёса, оказалась снесена передняя часть, также по всему корпусу образовались глубокие вмятины. Восстановлению транспортное средство не подлежит.
Представитель одного автосалона в Сокольниках заявил о готовности подарить музыканту Ferrari любой модели, подчеркивая, что Navai может приехать к ним на автобусе, а уехать — уже на машине.
«Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — добавил собеседник агентства.Часть других столичных автодилеров поддержала эту инициативу. Они тоже предложили артисту бесплатный автомобиль. В автоцентре, расположенном в районе Хамовники, подчеркнули, что это не шутка, а жест поддержки творчеству и «классным артистам». Кроме того, частные продавцы спортивных машин запустили в соцсетях тренд: подарить рэперу премиальный автомобиль при условии, что Navai больше не будет попадать в аварии.