Россиянам назвали способы, которые позволят продлить отдых на майские праздники
У россиян есть несколько способов увеличить период отдыха в майские праздники. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
По её словам, можно взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на рабочую неделю, выбрав даты, примыкающие к праздникам. Ещё один вариант: сотрудник вправе написать заявление об использовании отдыха, накопленного благодаря прошлой отработке в выходной. Если человек трудился и не получил двойную оплату, у него есть возможность попросить компенсирующий нерабочий день.
Более того, Черных напомнила про отпуск без сохранения зарплаты — его обязаны предоставить определенным категориям работников. Например, пенсионерам, инвалидам и родственникам военнослужащих.
Также не стоит забывать про дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска. Они не сгорают, допускается перенос — их всегда можно присоединить к другой дате, в том числе к майским праздникам.
