Учителя «спалила» история поиска на YouTube, его уволили
В британской частной школе-интернате для девочек Moreton Hall (графство Шропшир) уволили учителя географии Джеймса Хиндсона. Инцидент произошел во время урока, когда педагог открыл строку поиска YouTube для демонстрации учебных материалов. На большом экране отобразилась предыдущая история запросов, связанная с его личным аккаунтом, сообщает Daily Mail.
Ученицы заметили в списке фразы с упоминанием несовершеннолетних и контента сексуального характера, в том числе запросы о подростках в откровенной одежде. Школьницы немедленно сообщили о случившемся администрации, после чего инициировали внутреннюю проверку.
Расследование установило, что в период с 2021 по 2023 год в истории поисковых запросов учителя регулярно фиксировались обращения к материалам сексуальной направленности, связанным с несовершеннолетними. Сам Хиндсон признал наличие подобных запросов, но заявил, что не имел намерения демонстрировать их ученикам, а использовал платформу для подготовки занятия по мировой торговле. При этом он выразил сожаление о произошедшем.
Дисциплинарная комиссия признала действия педагога несовместимыми с профессиональными стандартами. В решении особо подчеркивалось, что учитель работал в школе для девочек-подростков, что придало случаю дополнительную общественную значимость.
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