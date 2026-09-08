Учителя «спалила» история поиска на YouTube, его уволили

08 сентября 2026, 14:26

Daily Mail: Учителя в Англии уволили из-за истории поиска на YouTube

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

В британской частной школе-интернате для девочек Moreton Hall (графство Шропшир) уволили учителя географии Джеймса Хиндсона. Инцидент произошел во время урока, когда педагог открыл строку поиска YouTube для демонстрации учебных материалов. На большом экране отобразилась предыдущая история запросов, связанная с его личным аккаунтом, сообщает Daily Mail.