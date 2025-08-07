Уголовник из Петербурга жестоко избил жену шваброй и не допустил к ней скорую помощь
В Санкт-Петербурге 39-летний преступник жестоко избил свою супругу шваброй и не пустил врачей к пострадавшей. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.
Инцидент произошел 7 августа на проспекте Маршала Блюхера в ходе бытового конфликта, в результате которого женщина получила рваную рану головы. Когда на место прибыли медики, агрессор отказался открывать дверь и оскорблял их, не позволяя оказать помощь.
Сотрудники Росгвардии быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину, что позволило медикам помочь пострадавшей. Женщина была госпитализирована с травмами.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее имел судимости за убийство, изнасилование, кражу, насильственные действия, угрозы и угон автомобиля. Мужчина был передан полиции.
Читайте также: