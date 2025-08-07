Достижения.рф

Максима Галкина* сбил автомобиль

В Юрмале, где Максим Галкин* проводит концерты, его сбила машина
Максим Галкин* (Фото: Telegram / @bozhenabozhenabozhena)

Неожиданная новость пришла из Латвии — Максим Галкин* три дня назад попал в аварию.



Юморист, передвигаясь на велосипеде по улицам Юрмалы, столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась пожилая женщина.

В результате ДТП Галкин получил порез руки от разбившегося стекла.

Информация об инциденте появилась три дня назад благодаря Божене Рынской. Журналистка не только рассказала о происшествии, но и опубликовала свежую фотографию пострадавшего, сделанную на одном из его последних концертов, где он уже был с фиксирующей шиной на руке.

«Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле», — отметила она.

Сам Максим пока не комментирует случившееся — в его блоге только информация о концертах в новых городах и фотографии детей.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0