Максима Галкина* сбил автомобиль
Неожиданная новость пришла из Латвии — Максим Галкин* три дня назад попал в аварию.
Юморист, передвигаясь на велосипеде по улицам Юрмалы, столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась пожилая женщина.
В результате ДТП Галкин получил порез руки от разбившегося стекла.
Информация об инциденте появилась три дня назад благодаря Божене Рынской. Журналистка не только рассказала о происшествии, но и опубликовала свежую фотографию пострадавшего, сделанную на одном из его последних концертов, где он уже был с фиксирующей шиной на руке.
«Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле», — отметила она.
Сам Максим пока не комментирует случившееся — в его блоге только информация о концертах в новых городах и фотографии детей.
