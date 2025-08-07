Достижения.рф

Школьниц в России избили плетками на квесте

В Перми дети получили травмы от плеток на квесте
Фото: Медиасток РФ

В Перми на квесте две сестры получили травмы после того, как их избили плетками. Об этом сообщили родители школьниц, как передает портал Properm.



Пострадавшим 11 и 14 лет, они пришли на квест под названием Black Quest, чтобы отпраздновать день рождения.

Мать девочек предупредила организаторов о том, что участники являются несовершеннолетними.

После завершения квеста девочки рассказали, что их били плетками, тянули за волосы, толкали и сильно прижимали к кровати, а также угрожали электрошокерами.

Младшая сестра сразу пожаловалась на сильную боль в шее после того, как ее подняли за волосы. У нее диагностировали травму шейного отдела позвоночника, и сейчас она проходит лечение с назначением специального воротника.

Один из организаторов квеста прокомментировал ситуацию, ссылаясь на ответственность родителей. В связи с инцидентом следственные органы начали процессуальную проверку.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и проводят допросы свидетелей.

Софья Метелева

