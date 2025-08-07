Школьниц в России избили плетками на квесте
В Перми на квесте две сестры получили травмы после того, как их избили плетками. Об этом сообщили родители школьниц, как передает портал Properm.
Пострадавшим 11 и 14 лет, они пришли на квест под названием Black Quest, чтобы отпраздновать день рождения.
Мать девочек предупредила организаторов о том, что участники являются несовершеннолетними.
После завершения квеста девочки рассказали, что их били плетками, тянули за волосы, толкали и сильно прижимали к кровати, а также угрожали электрошокерами.
Младшая сестра сразу пожаловалась на сильную боль в шее после того, как ее подняли за волосы. У нее диагностировали травму шейного отдела позвоночника, и сейчас она проходит лечение с назначением специального воротника.
Один из организаторов квеста прокомментировал ситуацию, ссылаясь на ответственность родителей. В связи с инцидентом следственные органы начали процессуальную проверку.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия и проводят допросы свидетелей.
