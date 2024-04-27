Уголовное дело об оправдании нацизма возбудили в Омске

Фото: iStock/Akintevs
Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма.
По данным пресс-службы СК по региону, сотрудники аппарата возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против 25-летнего жителя Омска.
Как сообщает следствие, в сентябре прошлого года мужчина написал в социальных сетях комментарий, где в грубой и нецензурной форме высказался относительно личности Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Он отрицал установленные приговором Международного военного трибунала факты для суда и наказания главных военных преступников и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Житель Омской области признал вину. Пока ему назначена подписка о невыезде.
Читайте также:
В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке
Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Как сообщает следствие, в сентябре прошлого года мужчина написал в социальных сетях комментарий, где в грубой и нецензурной форме высказался относительно личности Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Он отрицал установленные приговором Международного военного трибунала факты для суда и наказания главных военных преступников и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Житель Омской области признал вину. Пока ему назначена подписка о невыезде.
Читайте также:
В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке
Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Алёна Самарева