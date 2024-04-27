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В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке

27 апреля 2024, 09:51

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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22-летнего жителя городского округа Подольск полиция задержала по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека, выходящего из леса возле одной из заправочных станций округа Подольск, заметил полицейский патруль. При проверке документов молодой человек заметно нервничал, а в ходе личного досмотра в его рюкзаке был обнаружен обмотанный скотчем полимерный свёрток с растительным веществом», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в свёртке находилось около 500 граммов марихуаны.



Согласно предварительной информации, молодой человек через даркнет устроился наркокурьером. По переданным ему координатам он находил большие партии наркотиков, фасовал их и распространял через тайники-закладки в Москве и Подмосковье.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#подольск
#полиция
#криминал
#наркотики
В округе Химки потушили лесной пожар
27 апреля 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар возник на территории Сходненского участкового лесничества в 600 метрах от деревни Лунево городского округа Химки, с огнём справились сотрудники лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Огонь заметили местные жители. Первоначально площадь возгорания составляла 0,5 га, но затем из-за ветра пожар распространился на площадь 0,7 га. На тушение было направлено 13 человек из лесопожарных формирований и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Пожар потушили за 2 часа 10 минут. Отмечается, что пожар был низовым, а причиной возгорания оказался человеческий фактор.

В региональном Комлесхозе напомнили, что виновному в поджоге, который привёл к лесному пожару, грозят крупные штрафы и уголовная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком до восьми лет.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА
27 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани временно остановил работу после атаки беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
По его словам, работа завода была частично приостановлена из-за атаки десяти беспилотных летательных аппаратов на завод, что привело к сильному пожару.

Возможно, завод получил скрытые повреждения. Атака на НПЗ произошла в ранние утренние часы 27 апреля 2024 года.

Беспилотные летательные аппараты повредили сепаративную установку на нефтезаводе, что привело к возгоранию на площади пять квадратных метров.

Пожар уже был ликвидирован.

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#россия
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#рф
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Вызвал аборт и скрылся: мигрант украл тело ребёнка у сожительницы в Петербурге
27 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/SabdiZ

Самопроизвольный аборт произошёл у 25-летней гражданки Узбекистана из-за сожителя в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Девушка узнала о своей беременности в октябре прошлого года после узи в частном медицинском центре, сообщает издание. Однако ее сожитель Али отнёсся к этой новости скептически и попросил ее принять четыре таблетки.

О препарате он ничего не сообщил. Примерно через неделю у потерпевшей случился выкидыш. Все произошло в номере мини-гостиницы, где они проживали.

Как рассказала девушка, они не стали вызывать врачей. Али забрал тело ребёнка и ушёл, больше его никто не видел. Силовики уже задержали 24-летнего мужчину. После составления протокола его поместили в камеру. Пока дело не возбуждено.

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#аборт
#женщины
#санкт-петербург
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Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
27 апреля 2024, 04:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

Множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видно яркое зарево пламени, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Белгородской области, а также атаковали два детских сада в Запорожской области.

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МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска

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#взрыв
#краснодарский край
#пожар
#россия
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Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Сариа: хасиды совершили атаку на британский нефтяной танкер в Красном море
27 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/Dikuch

Правящая на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) объявила, что его члены атаковали противокорабельными ракетами в Красном море британский танкер Andromeda Star и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, сообщил лидер боевиков Яхья Сариа в своем канале в Telegram.
Сариа пообещал, что хуситы будут продолжать военные действия до тех пор, пока Израиль «не снимет блокаду» с сектора Газа и не прекратит «агрессию против палестинцев».

26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и выпустили ракеты по южному израильскому городу Эйлату.

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#хуситы
#йемен
#израиль
#корабль
#атака
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МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска
МЧС: пожар на тысячу квадратов на центральном рынке в Ставрополье ликвидирован
27 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/Distortion Media

Спасатели МЧС России потушили пожар на центральном рынке Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале ведомства.
После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, площадь которого составила 1 000 квадратных метров.

На центральном рынке моногорода Невинномысска загорелся павильон. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Mash, видны звуки взрывов и обрушение павильона из-за пожара.

Ранее МЧС сообщало, что во время пожара на ставропольском рынке обрушилась кровля на площади 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Бразилии сообщили о минировании посольства России

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#пожар
#ставропольский край
#мчс
#россия
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В Бразилии сообщили о минировании посольства России
Correo Brasiliense: в Бразилиа сообщили о минировании посольства России
27 апреля 2024, 01:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Полиция проверяет сообщение о бомбе в посольстве России в столице Бразилии Бразилиа, сообщила местная газета Correo Brasiliense.
По данным издания, одному из сотрудников посольства позвонил неизвестный. Этот человек сообщил, что в здании заложена бомба. На место происшествия прибыли саперы, пожарные и специалисты из группы батальона специальных операций.

Основные работы ведутся во внутреннем дворе посольства. Ведется проверка на наличие взрывчатки.

Ранее в Дагестане третьеклассник позвонил в службу спасения и сообщил, что несколько школ в Махачкале заминированы.

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Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ

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#бразилия
#мина
#посольство
#россия
#бомба
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Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ
Балицкий: тело мужчины нашли под развалинами жилого дома в Токмаке
27 апреля 2024, 00:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела города Токмак в Запорожской области погиб мужчина, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов жилого дома. Уточняется, что работы в данном районе продолжаются.

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», – заявил Балицкий.

Ранее, накануне вечером, украинские войска обстреляли жилой комплекс в Запорожской области. Обстрелу также подвергся город Токмак. По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ пострадали не менее трех человек.

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#украина
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#евгений балицкий
#запорожская область
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Пожар и взрыв произошли на центральном рынке Невинномысска
МЧС: торговые павильоны площадь 1 тыс. кв. м. загорелись в Невинномысске
27 апреля 2024, 00:11

Фото: iStock/Diy13

Торговые павильоны площадью 1 тыс. кв. м. ​загорелись на центральном рынке моногорода Невинномысска в Ставропольском крае, передает ТАСС, ссылаясь ​на главное управление МЧС ​России по региону.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров, в настоящее время его тушат. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На изображениях, опубликованных Telegram-каналом Mash, помимо звуков взрывов, слышен звук складывающегося из-за огня павильона.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелась крыша магазина и павильона. Огонь охватил торговые ряды одного из крупнейших рынков города – Большие Исады. Общая площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

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