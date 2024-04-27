В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
22-летнего жителя городского округа Подольск полиция задержала по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека, выходящего из леса возле одной из заправочных станций округа Подольск, заметил полицейский патруль. При проверке документов молодой человек заметно нервничал, а в ходе личного досмотра в его рюкзаке был обнаружен обмотанный скотчем полимерный свёрток с растительным веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что в свёртке находилось около 500 граммов марихуаны.
Согласно предварительной информации, молодой человек через даркнет устроился наркокурьером. По переданным ему координатам он находил большие партии наркотиков, фасовал их и распространял через тайники-закладки в Москве и Подмосковье.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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