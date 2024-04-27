Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени

Фото: iStock/Leonid Ikan
Множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видно яркое зарево пламени, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Белгородской области, а также атаковали два детских сада в Запорожской области.
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Официальной информации о происшествии пока нет.
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Александр Климов