Украина причастна к теракту против выпускников училища на Кубани

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Сотрудников государственных органов Украины заподозрили в совершении теракта против выпускников военного авиационного училища на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что 22 октября выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков праздновали в ресторане 20-летие со дня выпуска из вуза. В самый разгар мероприятия приехал курьер, который вручил им огромный торт и ящик с алкоголем, которые оказались накачаны лекарственным препаратом «Кордиамин».
По делу арестовали 33-летнего жителя Мелитополя Егора Семёнова, который с 2015 года проживает в России. Сначала против него возбудили дело о мелком хулиганстве, за которое он был арестован на 15 суток. Однако 27 октября Армавирский городской суд возбудил уголовное дело о теракте. До 25 декабря Семёнов находится в СИЗО.
Уточняется, что ни один из 77 присутствовавших на праздновании не успел попробовать торт и алкоголь, поэтому задуманное обошлось без жертв.
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По делу арестовали 33-летнего жителя Мелитополя Егора Семёнова, который с 2015 года проживает в России. Сначала против него возбудили дело о мелком хулиганстве, за которое он был арестован на 15 суток. Однако 27 октября Армавирский городской суд возбудил уголовное дело о теракте. До 25 декабря Семёнов находится в СИЗО.
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Анастасия Чинкова