Убийца офицера Ржицкого Денисенко признал, что действовал по заданию СБУ

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Киллер, убивший замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины, об этом сообщает прокуратура по Краснодарскому краю.
Напомним, Ржицкого застрелили в июле 2023 года. Подозреваемый Сергей Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, в ходе обыска был обнаружен пистолет с глушителем, из которого и был застрелен Ржицкий.
Как сообщили в краевой прокуратуре, Денисенко признал свою вину в полном объёме, а также заявил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины.
Отмечается, что срок следственных действий по этому делу был продлён до 10 февраля. Завершить расследование планируют в первом квартале 2024 года.
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Как сообщили в краевой прокуратуре, Денисенко признал свою вину в полном объёме, а также заявил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины.
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Евгения Парфентьева