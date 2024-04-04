Украинец с игрушечным автоматом 15 лет добивался встречи с Путиным

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Пенсионер с игрушечным автоматом попытался зайти в здание Администрации президента в Москве и попасть на личный приём к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 3 апреля сотрудники ФСО обратили внимание на пожилого мужчину, который вёл себя странно. Они заметили, что у него был предмет, похожий на автомат. Когда пенсионер зашел в тамбур, двери заблокировали и вызвали полицию.
Оказалось, что 69-летний мужчина является уроженцем Украинской ССР. В руках он держал игрушечный автомат. Он пояснил, что уже 15 лет пытается лично встретиться с Путиным, однако все эти годы ему отказывают. В этот раз он также хотел попасть на личный приём к президенту страны.
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Оказалось, что 69-летний мужчина является уроженцем Украинской ССР. В руках он держал игрушечный автомат. Он пояснил, что уже 15 лет пытается лично встретиться с Путиным, однако все эти годы ему отказывают. В этот раз он также хотел попасть на личный приём к президенту страны.
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Элина Позднякова