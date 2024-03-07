Российский пенсионер пытался перевезти в машине 22 заряда взрывчатого вещества

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На трассе в Татарстане остановили машину, набитую 22 зарядами взрывчатого вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
За рулём находился обычный пенсионер, следовавший из Москвы в Хабаровск. Он не смог объяснить, откуда в его автомобиле взрывчатое вещество.
Отмечается, что находку обнаружили в личных вещах в багажнике. Там лежали шесть предметов цилиндрической формы, начиненных смесью тротил-гексогеном. В каждом предмете было по 400 грамм вещества, в общей сложности – 2,4 килограмма.
Позднее под задними сиденьями обнаружили ещё 16 цилиндров со взрывчаткой.
64-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ.
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Отмечается, что находку обнаружили в личных вещах в багажнике. Там лежали шесть предметов цилиндрической формы, начиненных смесью тротил-гексогеном. В каждом предмете было по 400 грамм вещества, в общей сложности – 2,4 килограмма.
64-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ.
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Анастасия Чинкова