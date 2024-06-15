Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

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В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян, сообщило украинское издание «Телеграф».
В сети утверждается, что погибшие – стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под ником «Бандеровка». Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек нуждается в подтверждении.
Расправа произошла 13 июня. По данным украинской полиции, 23-летний мужчина во время конфликта по причине личных отношений открыл огонь из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся. Преступник убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Как установили правоохранители, открывший огонь являлся мужем погибшей.
Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проникать в квартиру на третьем этаже через окно.
Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Также на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.
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Расправа произошла 13 июня. По данным украинской полиции, 23-летний мужчина во время конфликта по причине личных отношений открыл огонь из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся. Преступник убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Как установили правоохранители, открывший огонь являлся мужем погибшей.
Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проникать в квартиру на третьем этаже через окно.
Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Также на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.
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Александр Климов