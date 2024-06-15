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Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

Телеграф: в Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян
15 июня 2024, 05:13
Фото: iStock/aradaphotography

Фото: iStock/aradaphotography

В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян, сообщило украинское издание «Телеграф».
В сети утверждается, что погибшие – стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под ником «Бандеровка». Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек нуждается в подтверждении.

Расправа произошла 13 июня. По данным украинской полиции, 23-летний мужчина во время конфликта по причине личных отношений открыл огонь из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся. Преступник убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Как установили правоохранители, открывший огонь являлся мужем погибшей.



Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проникать в квартиру на третьем этаже через окно.

Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Также на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

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#украина
#самоубийство
#пистолет
#скорая помощь
Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал
15 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник MQ-4C ВМС США, проводивший разведку вблизи Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, сообщает РИА Новости, основываясь на данных ресурса наблюдения RadarBox.
Дрон с позывным BLKCAT6 входит в список воздушных судов, которые подавали аварийные сигналы. Согласно данным отслеживания, днем 14 июня после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

По данным службы, MQ-4C передал код 7700 через транспондер. Около 19:00 по московскому времени беспилотник приземлился на сицилийской базе.

В начале июня стратегический разведывательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk (позывной FORTE 14) был замечен патрулирующим в Черном море к юго-востоку от Крыма. Беспилотник взлетел с аэродрома на Сицилии.

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#чёрное море
#разведка
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Под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
МЧС: под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
15 июня 2024, 02:13

Фото: iStock/DmyTo

Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области обнаружено тело четвертого погибшего, заявила МЧС России.
«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что число погибших в результате обрушения подъездов жилых домов возросло до трех человек.

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#белгородская область
#мчс
#подъезд
#кремль
#дмитрий песков
#украина
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В Белгородской области сообщили о четырех погибших за сутки при атаках ВСУ
Гладков: 4 мирных жителя погибли при атаках ВСУ 14 июня в Белгородской области
14 июня 2024, 23:40

Фото: iStock/Iulianna Est

Четыре мирных жителя погибли в результате атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, спасатели извлекли тела женщины и мужчины из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино. В селе Муром Шебекинского района беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате удара и последующего взрыва погиб водитель.

Кроме того, поселок Октябрьский в Белгородском районе был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Случилось самое страшное – в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина», – написал Гладков.

Также он выразил соболезнования родным и близким.

В селе Архангельское Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения и был доставлен в областную клиническую больницу, добавил глава региона.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

До этого днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.

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#рсзо
#всу
#украина
#белгородская область
#удар
#подъезд
#дмитрий песков
#кремль
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После взрыва машины начштаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело
СК РФ возбудил дело по факту взрыва машины начштаба части в Ростове-на-Дону
14 июня 2024, 20:10

Фото: iStock/trikolor

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба, первого замкомандира воинской части Вадима Собеского.
Его машина была взорвана в Ростове-на-Дону, пишет «Лента.ру». По данным пресс-службы СК РФ, следователи и криминалисты осматривают место происшествия для установления обстоятельств возгорания автомобиля военного.

Так, машина начала дымиться во время поездки. После того, как офицер вышел из салона, прогремел взрыв. Он не пострадал.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за поломки газового оборудования машины.

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#ростов
#ск рф
#уголовное дело
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Домашнее насилие и молитвы: почему дети липецкого священника отправились воевать за ВСУ
14 июня 2024, 18:52

Фото: istock / Photoboyko

Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу на территории Курской области, чтобы воевать на стороне ВСУ.
«Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых», — сказано в карточке дела.

Mатериалы уголовного дела утверждены Главной военной прокуратурой и направлены в военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.
Братья Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участии в деятельности террористической организации.


Отношения в семье священника



В 2014 году правоохранительные органы посетили дом священника и изъяли у него девятерых детей от 3 до 17 лет из-за отсутствия условий для нормального проживания. Через две недели их вернули назад, а семье выделили жилое помещение на время ремонта дома. Суд, признав действия местных органов опеки и попечительства незаконными, отклонил иск об ограничении родительских прав.


Странное поведение семьи священника и непонимание со стороны соседей


По словам главы Озерского сельсовета Любови Батищевой, семья вела себя странно, привлекая тем самым внимание местных жителей. Они отказались от российских паспортов по религиозным соображениям и избегали контактов с властями, не оформляли документы на получение соцпомощи и льгот, накопили долги за коммунальные слуги. Священник заставлял молиться детей до поздней ночи и грубо обращался со своей женой. Опираясь на слова директора школы, Любовь Батищева сказала, что дети часто пропускали школу, а родители запрещали делать им прививки.

В Липецкой епархии сообщали, что Ащеулов был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам.

Благочинный Тербунского округа и митрополит Никон предлагали священнику помощь и возможность вернуться к служению для обеспечения семьи, однако тот отказывался и при любой попытке переговоров выпускал дворовую собаку.


Арест братьев Ащуловых


Трое сыновей священника, Алексей, Иоанн и Тимофей, были задержаны при попытке перейти госграницу РФ и Украины. Об этом стало известно 14 июня 2024 года. Они планировали воевать на стороне ВСУ.

Во Втором Западном окружном военном суде подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата рассмотрения пока не назначена.

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#рф
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В Италии арестовали вероятного пособника в побеге Артема Усса
В Италии задержали Дмитрия Чиракадзе, обвиняемого в пособничестве Уссу
14 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция Италии задержала сооснователя компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе.
Об этом пишет агентство Ansa. Сын сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса обвиняется американскими властями в мошенничестве. Речь идет в том числе о продаже нефти из Венесуэлы.

Весной прошлого года Усса-младшего задержали в Италии по запросу Штатов, но он сбежал из-под домашнего ареста в РФ.

Ранее Усс-младший назвал внезапным свой побег из-под ареста в Италии. Он отметил, что семья непричастна к оплате «покупки услуг» за побег.

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#италия
#полиция
#задержание
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Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил 14 лет за убийство падчерицы: подробности жуткого преступления
Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил 14 лет за убийство девочки и попросился на СВО
14 июня 2024, 18:14

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Липецкий областной суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Он признал его виновным в убийстве 4-летней девочки. Дочери супруги от первого брака. В тюрьме он проведет 14 лет.
Что известно, приговор суда, как Владимир Власов намерен искупить вину — в материале «Радио 1».

Боец ЧВК убил 4-летнюю падчерицу

1 октября 2023 года пьяный Владимир Власов, который был агрессивно настроен к девочке, несколько раз ударил её, в том числе ногой в область живота и груди. От травм ребенок скончался на месте.

По словам матери девочки, в «вагнера», мужчина пошел по зову сердца, а не за длинным рублем. В отпуске он приехал к семье. В его планах было возобновление контракта с ЧВК в Африке. Женщина рассказала, что трагедию спровоцировали полученные им контузии и водка. По ее словам, когда он не пил, был спокойным человеком.

Обвинение запросило 15 лет строгого режима

Прокурор просил для мужчины 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат виновного просил смягчить наказание

Адвокат виновного просил изменить квалификацию его действий на причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего.

Власов хочет искупить вину кровью

Подсудимый признал вину. Однако в суде он заявил, что не намеревался убивать девочку. Власов выразил желание искупить вину кровью. Он написал ходатайство о заключении контракта с МО РФ.

Приговор суда

Судья статью обвинения не изменил. Липецкий областной суд признал Владимира Власова виновным в убийстве дочери своей супруги. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с мужчины взыскано 2 млн руб. в пользу матери погибшей.

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В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части
14 июня 2024, 17:18

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Ростовской области очевидец снял на видео полыхающую на дороге машину. Как оказалось, автомобиль принадлежал начальнику штаба одной из воинских частей Вадиму Собесскому.
Инцидент произошёл в городе Миллерово на улице Ефимова (микрорайон «Военный городок»), сообщает телеграм-канал «112». Военный ехал на своей «Вольво», как вдруг услышал в двигателе шипящий звук. Откуда-то появился дым. Офицер остановился и покинул салон. Почти сразу после этого раздался взрыв. По предварительным данным, мужчина не пострадал.

Подъехали пожарные, и через несколько минут огонь был ликвидирован. Тушили его восемь человек личного состава пожпрно-спасательного подразделения с привлечением двух автоцистерн. В причинах ЧП предстоит разобраться правоохранителям. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неисправности газового оборудования.






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В Москве задержаны подозреваемые в легализации иностранцев на территории России
14 июня 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Канал легализации мигрантов, которые находятся незаконно на территории РФ, пресекли столичные правоохранители. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
По информации ведомства, группировка действовала полтора года. Ее участники готовили фальшивые трудовые договоры, а также незаконно ставили иностранцев на учет, направляя через портал государственных услуг уведомления о заключении договоров.

Всего на территории Москвы и под Смоленском задержали четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Два фигуранта находятся в СИЗО, еще двое под домашним арестом. При обысках стражи порядка изъяли документы, печати и электронные носители информации.

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