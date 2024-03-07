Украинка собирала деньги для ВСУ, но тратила их в онлайн-казино

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Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.
Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей. Однако все собранные деньги украинка не отправила на помощь ВСУ, а потратила в онлайн-казино.
Ранее сообщалось, что военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости. Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.
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Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей. Однако все собранные деньги украинка не отправила на помощь ВСУ, а потратила в онлайн-казино.
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Элина Позднякова