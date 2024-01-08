Украинка рассказала о насильственной мобилизации по ночам

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В населённых пунктах Украины всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках граждан, подлежащих мобилизации. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы этих событий.
Одна из жительниц села в Киевской области рассказала, что в последние дни сотрудники военкомата всё чаще стали приезжать в её населённый пункт. Так, 2 января в общей сложности забрали около 70 человек. Причём, часть из них увезли в ночное время. Если же жители отказывались открывать двери, их взламывали в присутствии участкового.
Также она рассказала о вопиющем инциденте. В одну из ночей сотрудники военкомата вломились в дом, где проживала парализованная женщина и двое её сыновей в возрасте до 30 лет. Их обоих забрали, бросив женщину одну. Собеседница агентства выразила надежду, что хотя бы одного из молодых людей вернули домой, поскольку кто-то из них должен ухаживать за лежачей матерью.
Кроме того, жительница села под Киевом добавила, что мужчины не хотят идти на фронт. Чтобы спрятаться от мобилизации многие даже уходят ночевать в лес. По её словам, для них проще сесть в тюрьму, чем отправиться на поле боя.
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Также она рассказала о вопиющем инциденте. В одну из ночей сотрудники военкомата вломились в дом, где проживала парализованная женщина и двое её сыновей в возрасте до 30 лет. Их обоих забрали, бросив женщину одну. Собеседница агентства выразила надежду, что хотя бы одного из молодых людей вернули домой, поскольку кто-то из них должен ухаживать за лежачей матерью.
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Анастасия Чинкова