Украинская ДРГ попыталась прорваться в Россию в Белгородской области

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Украинская диверсионно-разведывательная группа из 15 человек попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, однако была отброшена назад российскими пограничниками. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, порядка 15 украинских диверсантов попытались прорваться на территорию России через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Они были вооружены автоматами М4. Также имели полный комплект боеприпасов, гранаты и взрывчатку.
Российские пограничники встретили украинских диверсантов огнем и отбросили их обратно на территорию Украины. По предварительным данным, во время боя было уничтожено около пяти боевиков.
Местные власти и Минобороны РФ официально информацию не подтверждали.
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Элина Позднякова