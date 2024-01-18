Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

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Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась прорваться на территорию России через границу в Брянской области, однако получили достойный отпор от пограничников и отступили, понеся потери. Об этом сообщает Mash.
По информации издания, 20 украинских диверсантов, вооруженных автоматами, пулеметами и гранатами предприняли попытку атаковать грузовой автомобиль в селе Зёрново Суземского района Брянской области.
Однако они были оперативно вычислены российскими пограничниками, которые вступили с ними членами диверсионной группы в бой. После чего украинские боевики вынуждены были отступить, понеся потери в живой силе.
11 января трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы.
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Однако они были оперативно вычислены российскими пограничниками, которые вступили с ними членами диверсионной группы в бой. После чего украинские боевики вынуждены были отступить, понеся потери в живой силе.
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Элина Позднякова