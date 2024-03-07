Mash: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области

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Украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе села Козинка Белгородской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины напала на российских сапёров, которые работали в этом районе.
В результате, диверсанты были оттеснены от российской границы силами пограничников. Предварительно, двое украинских военнослужащих погибли.
Напомним, в январе 2024 года украинская ДРГ в составе 20 человек пыталась проникнуть на территорию РФ со стороны другого региона — Брянской области. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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В результате, диверсанты были оттеснены от российской границы силами пограничников. Предварительно, двое украинских военнослужащих погибли.
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Евгения Парфентьева