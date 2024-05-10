Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию

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В Воронежской области задержаны 16-летняя девушка и двое студентов за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Обгоревший релейный шкаф между станциями Сомово и Отрожка был обнаружен во время обхода путей. Подозреваемых молодых людей задержали.
Они рассказали, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы из Украины и пообещали заплатить тридцать тысяч рублей за поджог релейного шкафа. В ночь на 1 мая молодые люди совершили попытку вскрыть оборудование, однако у них не получилось, в результате приятели облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.
Уточняется, что техника не получила серьезных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Они рассказали, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы из Украины и пообещали заплатить тридцать тысяч рублей за поджог релейного шкафа. В ночь на 1 мая молодые люди совершили попытку вскрыть оборудование, однако у них не получилось, в результате приятели облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.
Уточняется, что техника не получила серьезных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова