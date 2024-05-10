На акциях ко Дню Победы в Берлине задержали десять человек

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Полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. Об этом информирует Bild.
Сообщается, что акции проходили в Тиргартене и Трептов-парке. На них собрались несколько сотен человек.
Правоохранительные органы ФРГ запретили участникам акций приносить с собой отдельные вещи, в том числе символику, а также совершать определенные действия. Собравшихся тщательно досматривали на входах в парке, проверяя наличие запрещенных элементов.
По информации источника, некоторые посетители смогли пронести георгиевские ленты, кроме того, некоторые из них оскорбляли сотрудников полиции. В полиции сообщили, что несмотря на задержание 10 человек, памятные мероприятие прошли спокойно.
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Правоохранительные органы ФРГ запретили участникам акций приносить с собой отдельные вещи, в том числе символику, а также совершать определенные действия. Собравшихся тщательно досматривали на входах в парке, проверяя наличие запрещенных элементов.
По информации источника, некоторые посетители смогли пронести георгиевские ленты, кроме того, некоторые из них оскорбляли сотрудников полиции. В полиции сообщили, что несмотря на задержание 10 человек, памятные мероприятие прошли спокойно.
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Екатерина Коршунова