Восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня в Тверской области

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15-летняя школьница из Конаково забеременела от 22-летнего парня. Теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
15-летняя школьница из Конаково познакомилась с парнем, который на 7 лет старше неё. В декабре 2023 года у них случилась первая близость, а спустя несколько месяцев девушка узнала о беременности.
Восьмиклассница рассказала обо всём родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Будущего отца ребенка задержали. Молодой человек заявляет, что это желанный ребенок и просит не разлучать их с любимой.
В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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Восьмиклассница рассказала обо всём родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Будущего отца ребенка задержали. Молодой человек заявляет, что это желанный ребенок и просит не разлучать их с любимой.
В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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Екатерина Коршунова