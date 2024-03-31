Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли

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Украинские полицейские обокрали нескольких жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в июле прошлого года старший и младший лейтенанты Александр и Денис вместе со своими подельниками придумали план заработка. Они выследили местного жителя Артёма Ч., который следовал в Энергодар, после чего напали на него и ограбили на 116 тысяч рублей.
Затем они повторили эту схему, ограбив ещё несколько человек. Среди них был Сергей Х., который лишился уже 175 тысяч рублей.
В результате, злоумышленники в погонах получили 359 тысяч рублей.
Однако в России их разжаловали, арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о разбое. Теперь им грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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Затем они повторили эту схему, ограбив ещё несколько человек. Среди них был Сергей Х., который лишился уже 175 тысяч рублей.
Однако в России их разжаловали, арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о разбое. Теперь им грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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Анастасия Чинкова