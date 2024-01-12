В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб.

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В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилую пару на сумме около 2,4 млн руб. В настоящее время злоумышленников задержала полиция, сообщили в региональном МВД.
«Подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», —проинформировали в пресс-службе МВД по региону.
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Диана Аванесян