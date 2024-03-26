РБК: Один из арестованных по делу о теракте был ранее судим за кражу шоколадки

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Арестованный 25 марта пособник террористов из «Крокус Сити Холла» Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован за кражу шоколада из магазина. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление Центрального районного суда города Твери.
Из карточки на сайте суда следует, что 5 апреля 2021 года мужчина украл из тверского магазина «Пятерочка» две плитки шоколада Milka и две —Ritter Sport на общую сумму в 350 рублей. Из-за малозначительности данной суммы Диловар, несмотря на признание вины, отделался «административкой» и штрафом в тысячу рублей.
Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая предполагаемых подельников террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» — Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых. Следствие полагает, что арестованный по этому делу Шамсидин Фаридуни вовлёк подозреваемых в состав преступной группы в целях совершения террористической атаки.
Все трое обвиняются по делу о теракте в «Крокусе». Никто из них вину свою в зале суда не признал. При этом один из подозреваемых в причастности к террористическому нападению на «Крокус Сити Холл» является гражданином Российской Федерации. Это следует из материалов уголовного дела. Речь идёт о 24-летнем Диловаре Исломове. Согласно данным ОСАГО, он имеет российское гражданство. Проживает он вместе с отцом и братом в Тверской области, работает таксистом.
По информации Telegram-канала «112», именно Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором преступники пытались скрыться после массового расстрела людей в концертном зале «Крокус Сити Холла».
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Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая предполагаемых подельников террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» — Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых. Следствие полагает, что арестованный по этому делу Шамсидин Фаридуни вовлёк подозреваемых в состав преступной группы в целях совершения террористической атаки.
По информации Telegram-канала «112», именно Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором преступники пытались скрыться после массового расстрела людей в концертном зале «Крокус Сити Холла».
Читайте также:
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Артем Путинцев