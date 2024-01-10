«Общественное»: В Харькове прогремели два взрыва

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В Харькове прозвучали два взрыва. Об этом украинское издание «Общественное» сообщает в своём Телеграм-канале.
«Наши корреспонденты сообщили о двух взрывах в городе», — говорится в публикации.
О ракетных ударах по Харькову также заявил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона объявлена воздушная тревога.
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