СК РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Гройсману за АТО в Донбассе

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что к уголовной ответственности также привлечен экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. По информации следствия, украинские политики поддержали проведение так называемой антитеррористической операции на Донбассе, в результате которой пострадали 582 человека, в том числе шестнадцать детей. Также повреждения получили порядка 240 объектов гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что сотрудники СК РФ примут все меры к розыску и аресту Гройсмана и Стець.
Ранее сообщалось, что суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.
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Уточняется, что сотрудники СК РФ примут все меры к розыску и аресту Гройсмана и Стець.
Ранее сообщалось, что суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.
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Екатерина Коршунова