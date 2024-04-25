Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры УПЦ на 60 суток

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Суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения. Об этом говорится в Telegram-канале информационно-просветительского отдела УПЦ.
СБУ зафиксировала «подрывную деятельность» со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Отмечается, что митрополит якобы во время литургии назвал прихожанам адреса блокпостов ВСУ. 24 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали его.
Митрополит Арсений находится под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма канонической УПЦ в городе Бородянка. Он обвиняется в помощи в эвакуации мирных жителей из опасных подконтрольных Киеву районов.
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Митрополит Арсений находится под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма канонической УПЦ в городе Бородянка. Он обвиняется в помощи в эвакуации мирных жителей из опасных подконтрольных Киеву районов.
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Екатерина Коршунова