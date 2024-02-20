Испания подтвердила убийство перебежавшего из России лётчика Кузьминова

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Испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на собственные источники, что тело убитого в провинции Аликанте мужчины принадлежит лётчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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Артем Путинцев