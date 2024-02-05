ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма

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ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны трое россиян, которые, выполняя задание СБУ, собирались подорвать автомобиль представителя органов власти в Симфирополе.
У задержанных было изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено из доработанной противотанковой миры немецкого производства. Также у них были найдены станок для размещения пускового устройства мины, СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
В УФСБ позднее сообщили, что задержанные были арестованы.
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У задержанных было изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено из доработанной противотанковой миры немецкого производства. Также у них были найдены станок для размещения пускового устройства мины, СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.
В УФСБ позднее сообщили, что задержанные были арестованы.
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Анастасия Чинкова