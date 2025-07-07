Украинский диверсант попытался покончить с собой в петербургском СИЗО
Поджигатель вышек из СБУ пытался свести счеты с жизнью в СИЗО Петербурга
В петербургском специзоляторе попытался свести счеты с жизнью украинский шпион и диверсант Артур Мартынов, поджигавший вышки связи в городе.
28-летний уроженец Казахстана, прошедший обучение в СБУ, прибыл в Россию под легендой и собирал важную информацию, а также устраивал поджоги вышек связи. Как сообщает Mash на Мойке, ему вменили покушение на теракт, диверсию, обучение в целях терроризма и шпионаж.
После утверждения обвинительного заключения, грозящего пожизненным сроком, Мартынов попытался покончить с собой. Его госпитализировали с ранами шеи, тела и ног.
Читайте также: