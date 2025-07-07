Украинский диверсант попытался покончить с собой в петербургском СИЗО

07 июля 2025, 17:44

Поджигатель вышек из СБУ пытался свести счеты с жизнью в СИЗО Петербурга

Фото: istockphoto / Rawf8

В петербургском специзоляторе попытался свести счеты с жизнью украинский шпион и диверсант Артур Мартынов, поджигавший вышки связи в городе.