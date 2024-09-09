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58-летний Вячеслав Аржаков, мобилизованный Вооруженными силами Украины (ВСУ), был брошен своими товарищами под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности предательства он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки», – рассказал Аржаков.
Отмечается, что сначала было шесть солдат, но четверо из них убежали. На месте остался один боец с рацией и еще один солдат. Он тоже скрылся в неизвестном направлении.
По словам Аржакова, он остался один и решил сдаться в плен.
18 мая на Украине вступил в силу усиленный закон о мобилизации, согласно которому солдаты за границей больше не могут пользоваться консульскими услугами.
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Александр Климов