В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать губернаторские выборы в регионе, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на брифинге в Центризбиркоме, информирует РИА Новости.
«История Курской области – когда началась оккупация в ночь с 5 на 6 августа? Ровно за месяц до начала избирательных кампаний. А там были и губернаторские выборы», – подчеркнул сенатор.
Климов также подчеркнул, что. благодаря рекордной явке в Курской области мы «мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации» выборы в России все равно проходят.
8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.
На должность губернатора Курской области претендуют четыре кандидата: врио Алексей Смирнов («Единая Россия»), а также депутаты Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР).
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Александр Климов