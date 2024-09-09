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После потери Новоградовки в Донецкой народной республикой (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике перебрасывают свои войска, чтобы не допустить развала линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
«Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта», – сообщил Рогов.
Взятие Новогродовки стала очевидной 8 сентября. Город остался практически нетронутым, поскольку украинские войска оказывали беспорядочное сопротивление. Во многих домах еще есть окна, но нет ни электричества, ни воды. По улицам разбросана сгоревшая украинская бронетехника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов