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Рогов заявил о панике ВСУ из-за Новоградовки

Рогов: ВСУ из-за потери Новоградовки в панике перебрасывают силы
09 сентября 2024, 01:40
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

После потери Новоградовки в Донецкой народной республикой (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике перебрасывают свои войска, чтобы не допустить развала линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
«Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта», – сообщил Рогов.

Взятие Новогродовки стала очевидной 8 сентября. Город остался практически нетронутым, поскольку украинские войска оказывали беспорядочное сопротивление. Во многих домах еще есть окна, но нет ни электричества, ни воды. По улицам разбросана сгоревшая украинская бронетехника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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The Economist: ВСУ несут большие потери в Донбассе
08 сентября 2024, 23:56

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на солдатов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам одного из бойцов, украинское командование решило отправить подкрепление на помощь его подразделению, но это были неопытные пехотинцы. Военный сообщил, что вскоре они были разбиты.

«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», – подчеркнул он.

В настоящее время группировки ВСУ на Украине находятся под угрозой окружения российскими войсками. По данным издания, снабжение украинских войск в соседнем Курахово также ограничено.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская атака на Полтавский военный институт связи стала крупной потерей для ВСУ.

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Эксперт Меркурис: удары ВС РФ резко снизили количество установок ATACMS у ВСУ
08 сентября 2024, 22:33

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже, заявил на своем YouTube-канале аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — сказал Меркурис.
Он считает, что утрата данной техники стала настоящей катастрофой для украинской стороны, поскольку Вашингтон и его сателлиты уже не так охотно поставляют HIMARS с боезапасом к ним.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе в 2022 году. Однако сейчас в США заговорили о том, что киевскому режиму было бы неплохо искать варианты для самофинансирования.

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Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали около 30 наемников около Сум на Украине
08 сентября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/vladj55

Около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло в районе Стецковки.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область, чтобы отвлечь, по словам командования Украины, бойцов ВС России с Донбасса.

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Брайан Берлетик: Россия побеждает благодаря сдержанности против провокаций Киева
08 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россия проявляет сдержанность против различных провокаций со стороны Киева и его западных союзников, благодаря чему побеждает, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном. По его словам, Запад пытается делать с Россией то же, что делал всегда в прокси-войнах.
«Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации», — пояснил морпех в отставке.
Берлетик также добавил, что выверенная сдержанность и помогает российским войскам достигать успехов в конфликте на Украине.
«Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает», — заключил он.
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Стало известна ситуация с личным составом у ВСУ
Отставной полковник Матвийчук: у ВСУ перебои с личным составом, но кризиса нет
08 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Olena_Z

У ВСУ есть перебои с личным составом, но о кризисе еще говорить рано, заявил отставной полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». По его словам, пока у Украины есть силы для боевых действий.
«На данный момент ВСУ снабжены практически всем, что им нужно. Они испытывают некоторый снарядный голод: 155-миллиметровых снарядов, но они создали за этот год резерв. Сегодня они его планомерно расходуют», — поделился он.
Матвийчук также добавил, что не стоит забывать о работе украинских военкоматов, которые продолжают планомерно отлавливать граждан и пополнять ими личный состав.
«Если в общем посмотреть боеспособность армии, то она пока снизилась, но не критично. Пока противник располагает достаточно большими силами, которые способны еще вести боевые действия», — заключил он.
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Минобороны: группировка «Север» ликвидировала боевиков ВСУ под Курском
08 сентября 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские артиллеристы ликвидировали боевиков ВСУ в приграничной лесополосе под Курском, доложили в Минобороны РФ.
«Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по украинской военной части в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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Подполье: ВС РФ ударили по военной части боевиков ВСУ под Харьковом
08 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по военной части боевиков ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Поздно вечером и ночью в город Чугуев Харьковской области прилетело по военным объектам. Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка... Чуть позже ночью был нанесен еще один удар рядом с первым... в нескольких километрах от Малиновки. Удар был в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев», — прокомментировал координатор сопротивления.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде Полтавы. Он отмечал, что было видно большой выброс огня. Кроме того, уточнялось, что все произошло в стороне авиагавани «Полтава».

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
Звезда: Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
08 сентября 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Более сотни попаданий дронами и ракетами выдержал российский танк Т-80, получивший за мощную защиту прозвище «Царь-мангал», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на специалиста «Уралвагонзавода». Известно, что отремонтированная техника вновь работает в зоне спецоперации на Украине.
«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал собеседник.
Танк помогает штурмовикам ВС РФ, прикрывает пехоту, а также занимается тралением минных полей. Танкисты хорошо справляются, даже с учетом уменьшенного обзора из-за металлических листов.

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#россия
#украина
#танки
#оружие
#новости
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Алаудинов: боевики ВСУ давали пленным звонить семье только ради выгоды для Киева
08 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские военные позволяли российским пленным звонить своим семьям только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, о соблюдении каких бы то ни было прав военнопленных у боевиков ВСУ речи не идет.
«В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — пояснил Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».

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